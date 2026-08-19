I “Falchi” della Polizia Locale fermano un 15enne: oltre 150 grammi di stupefacenti sequestrati

Il giovane, già noto agli operatori, è stato trovato con cocaina e hashish suddivisi in numerose dosi. Al termine degli accertamenti è stato trasferito al Beccaria di Milano

Nella mattinata di lunedì 17 agosto, gli agenti motociclisti della Polizia Locale di Abbiategrasso hanno portato a termine un importante intervento di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, che, considerata la giovane età della persona coinvolta, assume anche un importante significato sotto il profilo sociale e della tutela dei minori.

L’intervento

Nel corso dell’intervento sono state rinvenute 49 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 48 grammi, e 10 dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 104 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro.

Considerata la minore età del ragazzo, sono state attivate le procedure previste dalla normativa e, al termine degli adempimenti di competenza, il quindicenne è stato trasferito presso l’Istituto “Cesare Beccaria” di Milano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sicurezza e controllo del territorio

L’intervento della Polizia Locale conferma l’importanza di una presenza attenta e costante sul territorio, capace di coniugare sicurezza, prevenzione e attenzione alle persone, soprattutto quando si tratta delle fasce più giovani e vulnerabili della comunità.

L’obiettivo, infatti, non è soltanto fermare un fenomeno illecito, ma evitare che un ragazzo possa rimanerne definitivamente coinvolto, offrendo, laddove possibile, gli strumenti per riconoscere le situazioni di rischio e favorire un percorso di recupero e reinserimento.

Il lavoro degli agenti sul territorio continua a muoversi su due piani: da una parte il contrasto concreto allo spaccio, dall’altra la necessità di intercettare e proteggere i giovani prima che il contatto con la droga e con la criminalità possa trasformarsi in un percorso difficile da interrompere.

La tutela dei giovani

Così commenta la vicenda l’assessore alla Scurezza del Comuna di Abbiategrasso Chiara Bonomi: