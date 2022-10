I cittadini di Abbiategrasso preferiscono la bicicletta all'auto

Più di 2.300 persone, precisamente 2331 persone a piedi, 918 in bicicletta e 548 in auto, tanti sono i passaggi che i soci della Fiab hanno registrato in due ore dalle 9.30 alle 11.30 sul ponte di San Pietro e in via XX settembre a Abbiatehrasso nella giornata di venerdì scorso.

Per ogni auto ci sono sei persone che camminano o pedalano

Per ogni persona in macchina ce ne sono quasi sei che camminano o pedalano. La propensione degli abbiatensi a muoversi in bici è confermata anche dai risultati del 15^ censimento dei ciclisti contati da FIAB Abbiateinbici in occasione della Settimana Europea della Mobilità sostenibile: 4997 ciclisti hanno attraversato, tra le 7.30 e le 13.30.

Il 15% della popolazione abbiatense sceglie la bicicletta

Quattro i punti campione, via Pavia, via Mazzini, via XX settembre e ponte di San Pietro, indicano che circa il 15% della popolazione attiva scegliere la bici come mezzo abituale per gli spostamenti in città. "Davanti a questi numeri sembrerebbe naturale riorganizzare la viabilità in centro per restituire spazio e mettere in sicurezza questa maggioranza che si sposta a piedi e in bici. Anche perché pedoni e ciclisti, muovendosi lentamente, hanno il tempo di "assaporare" le proposte degli esercizi commerciali e possono contribuire significativamente ad accrescere il giro d'affari dei negozi, come già dimostrato da numerosi studi in molte città italiane.