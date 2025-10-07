I Carabinieri lo tenevano d’occhio: trovato con droga e soldi

Il 48enne si è subito mostrato sospetto, aveva cocaina, hashish, marijuana, bilancini e contanti

I Carabinieri lo tenevano d’occhio: a Canegrate, teneva droga e soldi.

Droga e soldi nella sua casa

Per lui è scattato l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nei guai è finito un 47enne, italiano, residente a Canegrate. Nei giorni scorsi l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Quando aveva notato la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Parabiago si era mostrato sospetto, tra l’altro i militari lo stavano tenendo d’occhio da un po’ di tempo. Il 47enne è stato bloccato in via Siena, a Canegrate.

Cosa è stato trovato

Così i militari lo hanno trovato in possesso di 7 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish, altri 100 di marijuana, di quattro bilancini e di 850 euro.