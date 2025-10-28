I Carabinieri arrivano nella sua casa e trovano una pistola scacciacani: denunciato

I Carabinieri arrivano nella sue casa e trovano una pistola scacciacani: denunciato. E’ successo a Nerviano.

I Carabinieri arrivano in casa e trovano una pistola scacciacani

Per lui è scattata la denuncia. Nei guai è finito un 42enne di Nerviano. La notte di domenica 26 ottobre 2025, i Carabinieri hanno bussato alla sua porta per dare un’occhiata nei vari locali, in quanto era stato visto poco prima con quella che sembrava essere un’arma. I militari hanno rinvenuto una pistola scacciacani modificata. Per l’uomo è scattata la denuncia per detenzione abusiva di arma.