Hub vaccinale al Move In di Cerro Maggiore: il bilancio del primo mese di attività

Hub vaccinale al Move In di Cerro Maggiore: bilancio dell’attività a un mese dall’inaugurazione.

Hub vaccinale di Cerro, ora 700-800 dosi al giorno

È già passato un mese dall’inaugurazione dell’Hub vaccinale di Cerro Maggiore. Si stima che finora siano state somministrate circa 15mila dosi, ora si viaggia sulle 700-800 al giorno.

“Con grande convinzione la mia Amministrazione comunale ha perseguito il progetto di aprire un centro sul nostro territorio – esordisce il sindaco Nuccia Berra – Grazie alla collaborazione della proprietà di Move In abbiamo trovato una location molto importante e comoda, appena fuori dall’uscita autostradale e con molti parcheggi a disposizione degli utenti. L’organizzazione del progetto ha visto anche la partecipazione di numerose associazioni e volontari che si stanno impegnando moltissimo per garantire agli utenti un servizio di qualità, per arrivare al momento della vaccinazione con la maggiore serenità possibile. I volontari coinvolti, sino ad ora, sono oltre 200 e desidero ringraziarli ad uno ad uno attraverso le loro associazioni: Il Sole nel Cuore, Auser Legnano, Lilt – Lega italiana lotta tumori, FiD – Fondazione italiana diabetici, Corpo Musicale Cittadino di Cerro Maggiore, Quadrifoglio – Coordinamento anziani Cerro e Cantalupo, Gruppo Alpini di San Vittore e Legnano e i Gruppi di Protezione Civile di Cerro Maggiore, Legnano e Busto Garolfo. Ad esse si sono affiancate Virtus Cantalupo e Circolo Culturale il Campanile che hanno concretamente messo a disposizione e realizzato i box vaccinali. Inoltre, a breve, i Comuni di Arconate e Busto Garolfo hanno contattato nuovi volontari che potranno entrare nell’organizzazione per dare il giusto ricambio e il necessario respiro ai volontari già al lavoro in queste settimane. Ovviamente i nostri agenti della Polizia Locale non hanno mai fatto mancare la loro presenza per garantire la giusta sicurezza e il necessario supporto di ordine pubblico che una simile situazione richiede”.

“Aumentare le dosi quotidiane”

“A conti fatti un grande lavoro di squadra che, con orgoglio e ferma volontà, il Comune di Cerro Maggiore ha svolto in silenzio allo scopo di dare un servizio migliore agli utenti e, soprattutto, ad aumentare significativamente il numero delle vaccinazioni giornaliere – prosegue il sindaco – In questo mese siamo riusciti a garantire migliaia di vaccinazioni in più e, cosa più importante, ora l’ospedale di Legnano può concentrare la sua attività su altre incombenze riguardanti la salute pubblica. Un grande lavoro sinergico che ci viene riconosciuto da più parti. In queste settimane abbiamo raggiunto numeri importanti, arrivando vicini alle mille vaccinazioni giornaliere. Ovviamente i numeri aumenteranno con la disponibilità costante dei vaccini. È importante sottolineare che grazie all’apertura degli Hub di Cerro Maggiore e di Abbiategrasso si sono potute vaccinare decine di migliaia di persone in più, implementando l’attività ospedaliera e soprattutto dedicando luoghi specifici per un’attività emergenziale di questa natura. Grazie a questo sforzo ed allo sprint che abbiamo garantito con Abbiategrasso tra poco meno di dieci giorni potremo concludere la fase uno della campagna di immunizzazione con gli ultimi richiami per gli over 80.

Nel frattempo, e prima del previsto, sono già partite molte altre fasce di priorità tra cui i settantenni, i sessantenni, i pazienti fragili, disabili e il personale scolastico”.

E Berra conclude: “Certamente in queste settimane di lavoro è capitata anche la giornata più difficile, ma con l’impegno di tutti si sono superate anche le maggiori criticità. Infine vorrei ringraziare chi mi è stato al fianco in questi momenti. Ogni giorno vado personalmente al centro vaccinale per dare supporto agli operatori e capire come migliorare l’organizzazione. Ho creduto e continuo a credere in questo progetto e spero che la disponibilità di vaccini continui ad aumentare per dare maggiori possibilità ai cittadini di Cerro, Cantalupo e di tutto l’Altomilanese per poter essere vaccinati velocemente in un luogo comodo da raggiungere”.