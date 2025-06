«Ho voluto la bicicletta», l’assessore Giro premiata in ricordo di Mariateresa Montaruli

«Ho voluto la bicicletta». Questo il titolo del premio istituito in memoria della giornalista e blogger Mariateresa Montaruli, organizzato da La Nuova Ecologia, da Bikenomist, da Upcycle Cafè di Milano, dalla famiglia e da amici della reporter di viaggi specializzata in cicloturismo e mobilità dolce, scomparsa nel 2023.

Un premio dedicato alle donne

Premio, quello che ha visto la sua fase conclusiva nei giorni scorsi a Bologna, che ha visto protagonista anche l’assessore rhodense alla mobilità Valentina Giro. Dedicato alle donne, il premio nasce per onorare la passione di Mariateresa per la bicicletta e il suo impegno nella diffusione del cicloturismo, con un’attenzione particolare all’universo femminile.

Menzione speciale all’assessore rhodense Valentina Giro, per il progetto Rho by bike

Nella categoria «Adesso pedala» ha vinto Agnese Gentilini per il progetto Bikeboobs avviato nel Mugello: propone il ciclismo come strumento di espressione femminista e spazio di confronto su temi legati ai diritti, alla prevenzione e alla lotta contro la violenza di genere. Una menzione speciale è stata assegnata come dicevamo all’assessore rhodense Valentina Giro, per il progetto Rho by bike, iniziativa nata poco prima di Expo 2015 per valorizzare in bici le bellezze locali, poi cresciuta fino a dar vita a una sezione Fiab e a numerose iniziative civiche. Un assessore molto attento alla mobilità l’assessore Giro che da anni sta portando avanti numerosi progetti per la realizzazione di percorsi ciclabili in città migliorando la rete ciclabile con nuovi progetti che mirano a rendere Rho più «green» e ad incentivare l'uso della bicicletta per gli spostamenti.

Si stanno realizzando nuove piste ciclabili in vari quartieri, come San Pietro, Mazzo e Passirana

Si stanno realizzando inoltre nuove piste ciclabili in vari quartieri, come San Pietro, Mazzo e Passirana, e sono in programma anche collegamenti con i comuni limitrofi come Cornaredo, Settimo Milanese e Pregnana Milanese. Sono in corso, infine, progetti per collegare il centro di Rho alla stazione ferroviaria, passando per il parco dell'Olona e via Mattei-Pregnana, e per collegare la frazione di Vighignolo alla stazione.