Hacker attaccano gli uffici del Comune

Hacker in azione ai danni del Comune di Nosate. L’avviso del sindaco.

Hacker in azione ai danni degli uffici del Comune di Nosate. A darne notizia è stato il sindaco Roberto Cattaneo che ha lanciato il suo appello ai concittadini in attesa di quantificare con precisione eventuali danni apportati:

“Il Comune di Nosate è stato oggetto di un attacco informatico, per il quale sono in corso le relative verifiche ed in atto le idonee contromisure, volte a garantire la sicurezza dei dati conservati.

In attesa della quantificazione e della definizione della profondità di tale attacco, si invita la cittadinanza a diffidare di eventuali comunicazioni ricevute, a nome del Comune di Nosate, fino a nuovo avviso. Al fine di fornire un supporto ai cittadini, l’ente ha adottato la seguente casella e-mail per fronteggiare eventuali anomalie e fornire le idonee informazioni:

segnalazioni@comune.nosate.mi.it”