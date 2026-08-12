Sul posto poco dopo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Legnano, ma l’equipaggio di Croce Azzurra aveva già provveduto in autonomia a estrarre il paziente dalla piscina

Ieri, 11 agosto 2026, alle 16:30 in via 4 novembre ad Arconate la Croce Azzurra Buscate è intervenuta per un paziente, 34anni di Castano Primo, che ha avuto una crisi epilettica nella piscina domestica a casa di amici, che lo hanno sorretto in acqua fino all’arrivo dell’ambulanza e poi dell’automedica di Legnano.

Ha una crisi epilettica in piscina: 34enne trasportato in ospedale

Sul posto poco dopo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Legnano, ma l’equipaggio di Croce Azzurra aveva già provveduto in autonomia a estrarre il paziente dalla piscina. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Legnano, al momento è sottoposto ad accertamenti per sospetta inalazione d’acqua nei polmoni.