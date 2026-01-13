Ha un malore, va in auto in ospedale: muore poco dopo

Ha un malore e decide di farsi portare in ospedale in auto: muore poco dopo. Dramma a Turbigo.

Ha un malore, va in ospedale in auto

Ha accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione di Turbigo. Ma anzichè chiamare l’ambulanza, ha chiesto alla moglie di portarlo in auto in ospedale. E’ quanto successo la sera di ieri, lunedì 12 gennaio 2026, intorno alle 22.30. L’uomo, 82 anni, non stava bene ma aveva deciso che in ospedale ci sarebbe arrivato con la sua vettura. La moglie si è messa alla guida ma durante il tragitto, in via Piazzetta 5 Vie, l’anziano è andato in arresto cardiaco.

Il decesso

La moglie ha così chiamato il 112. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’automedica e l’ambulanza della Croce azzurra di Buscate. Nonostante i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.