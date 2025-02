Ha un malore, perde il controllo del Tir e finisce su una aiuola

Ha un malore, perde il controllo del suo mezzo articolato e finisce contro un aiuola spartitraffico

Fortunatamente nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli

Paura e disagi ieri sera intorno alle 19 a Rho in via Ghisolfa. Sfortunato protagonista dell'incidente il conducente di un autoarticolato, un uomo di 43 anni. Il pesante mezzo è finito contro una aiuola spartitraffico. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli, ma si sono registrati disagi alla circolazione.

L'autista del mezzo trasportato in ospedale in codice giallo

Scattato l'allarme, dato da alcuni automobilisti di passaggio sul posto in pochi minuti sono arrivati un'ambulanza di Rho Soccorso, tre pattuglie della Polizia locale cittadina e due squadre dei vigili del fuoco. Dopo i primi soccorsi sul posto l'autista del mezzo è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale di Rho in codice giallo.

A causa dell'incidente si sono registrati diversi rallentamenti

I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza la zona, dopo alcune ore il grosso Tir è stato spostato dalla carreggiata. A causa del sinistro si sono registrati diversi rallentamenti in un orario di punta