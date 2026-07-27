Il giovane è stato fermato dai Carabinieri di Como in occasione di un controllo, dove è emerso che il tasso alcolemico del lainatese fosse superiore al consentito

Era alla guida di un’automobile nonostante il suo tasso alcolico nel sangue fosse al di sopra dei limiti consentiti. Per questo motivo un 22enne di Lainate è stato denunciato dai Carabinieri per guida in stato d’ebrezza.

Guidava ubriaco nel comasco, 22enne lainatese denunciato

L’intervento è scattato nella serata di sabato 25 luglio, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como hanno effettuato un servizio straordinario di controllo della circolazione stradale nell’ambito delle attività di prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera”.

Nel corso del servizio sono stati predisposti diversi posti di controllo sulle principali arterie del territorio, nel corso dei quali sono stati controllati numerosi veicoli e conducenti.

Il conducente denunciato

Durante l’attività, i militari, hanno anche fermato un 22enne residente a Lainate, risultato positivo all’accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro. Al termine delle verifiche, il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.