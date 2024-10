Guida in stato di ebbrezza e lesioni: per lui ora arriva il carcere

Guida in stato di ebbrezza e lesioni: per l'uomo, di Cerro Maggiore, ora la pena sarà scontata in carcere.

I Carabinieri di Cerro Maggiore sono arrivati nella sua abitazione per dare esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare. Ora, il 54enne di Cerro Maggiore, dovrà scontare i tre mesi residui di pena in carcere. L'uomo, che era ai domiciliari, deve infatti rispondere dei reati di guida in stato di ebbrezza - commesso a Nerviano nel 2016 - e lesioni aggravate - a San Giorgio su Legnano nel 2021.