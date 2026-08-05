Gudo Visconti: bancomat assaltato nel cuore della notte

Non c’è tregua per gli sportelli automatici del territorio. Questa notte, mercoledì 5 agosto 2026 , alle 3.52 un forte boato ha rotto la quiete della piccola Gudo Visconti.

Secondo assalto in due anni

Una piccola comunità già presa di mira due anni fa, nel settembre 2024, quando dei malviventi fecero saltare il Postamat. Ora nel mirino dei rapinatori il bancomat della Banca Agricola Mantovana – Monte dei Paschi di Siena.

Risultato, una tremenda esplosione nel cuore della notte che ha svegliato i cittadini, tanti danni all’istituto di credito e banditi in fuga tra le campagne con il bottino ancora da quantificare. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i vigili del fuoco per verificare lo stabile. Nonostante la potenza dell’esplosione la struttura è stata dichiarata agibile anche ai piani superiori e non si registrano feriti.

Saranno i rilievi effettuati dagli investigatori con l’aiuto delle immagini delle telecamere di sorveglianza a guidare gli inquirenti ad identificare gli autori dell’assalto al bancomat, l’ennesimo nel territorio dopo Robecco sul Naviglio, Cisliano, Corbetta e Abbiategrasso in pieno centro storico.

Il commento del sindaco

Anche il sindaco Omar Cirulli ha voluto commentare lo spiacevole episodio.