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Guasto al riscaldamento, la scuola dell’infanzia di San Vittore Olona chiude per una settimana.

Guasto al riscaldamento, la scuola dell’infanzia chiude per una settimana

Guasto al riscaldamento, la scuola dell’infanzia di San Vittore Olona chiude per una settimana. A darne notizia è il sindaco Marco Zerboni. La causa, per la precisione, è un grave guasto ad una scheda elettronica e ad uno scambiatore dell’impianto di riscaldamento. Nella giornata di oggi, venerdì 20 novembre 2026, abbiamo dovuto emettere un’ordinanza di chiusura a partire dalla prossima settimana della scuola dell’Infanzia Rodari a San Vittore Olona.

Le parole del sindaco

“Abbiamo cercato, nei giorni scorsi, di provare a ripristinare il sistema per evitare una assenza forzata ai bimbi ma la ditta manutentrice dopo aver provato invano a ridare calore e acqua calda all’intero edificio scolastico ha dovuto dichiarare l’irreparabilità dei pezzi usurati – spiega il sindaco – Pertanto come già comunicato alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Carducci in attesa dell’arrivo dei pezzi di ricambio che sono stati ordinati e della loro sostituzione dal giorno lunedì 23 novembre 2026 al giorno venerdì 27 2026 compreso la struttura sarà chiusa. Ci dispiace non garantire le ore didattiche ai giovani utenti e per il disagio alle famiglie, ma le temperature rilevate in questi giorni all’interno dei locali non consentivano una frequenza appropriata ad alunni e corpo docente”.