Guasto agli impianti fra le stazioni di Legnano e di Busto: pesanti disagi sulla linea

Un guasto agli impianti tra Busto Arsizio e Legnano sta creando non pochi disagi sulla linea ferroviaria varesina e lombarda, con ripercussione anche sulle direttrici transfrontaliere verso la Svizzera che passano dalla città di Como.

Treni, guasto tra Busto e Legnano: disagi

Da questa mattina alle 10 circa, sabato 13 gennaio 2024, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata a causa di un guasto agli impianti di fra le città di Busto Arsizio e Legnano, in provincia di Varese. Da Trenord fanno sapere che "E' stato necessario interrompere la circolazione sul binario coinvolto per consentire l'intervento dei tecnici di RFI quindi la circolazione avviene su un unico binario - si legge nella nota - Per non congestionare il traffico ferroviario, le sale operative del Gestore della Rete e di Trenord stanno intraprendendo tutte le azioni necessarie per la riprogrammazione del servizio".

Il guasto non solo ha comportato gravissime criticità - con ritardi oltre i 60 minuti e molte cancellazioni - su tutte le direttrici della provincia di Varese, ma anche quelle che toccano la città di Como e proseguono verso la Svizzera. In particolare stanno subendo ritardi e cancellazioni le linee S40 (Como Mendrisio Varese) ed S10 (Biasca Bellinzona Lugano Chiasso Como San Giovanni).

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale è consigliabile consultare il sito Trenord.it