Guasto a una centralina, migliaia di persone senza corrente

Mattinata complicata oggi, mercoledì 22 aprile, per diversi residenti di Magenta a causa di un guasto alla rete elettrica.

Pontenuovo e una parte di Pontevecchio senza corrente elettrica

La frazione di Pontenuovo e una parte di Pontevecchio sono infatti rimaste senza energia elettrica, causando disagi a famiglie e attività della zona. A rendere nota la situazione è stata l’Amministrazione comunale con un comunicato ufficiale, nel quale viene spiegato che il problema è stato causato da un malfunzionamento a una centralina elettrica.

Nella nota diffusa da piazza Formenti si legge:

“Due Reti, gestore della rete elettrica, ha rilevato un guasto a una centralina”, si legge.

I tecnici di Due Reti sono al lavoro per riparare il guasto

Dal Comune fanno inoltre sapere che i tecnici della società sono già intervenuti per risolvere il problema:

“Al momento sono in corso le verifiche da parte della società, che è già al lavoro per il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile”.