Gru ribaltata a Rho, area messa in sicurezza e mezzo sequestrato

Gru ribaltata, area messa in sicurezza e mezzo sequestrato per consentire gli accertamenti di rito.

Gru ribaltata: ora è stata risollevata e rimessa in equilibrio

Ieri, sabato 19 settembre 2019, si era ribaltato facendo finire nel canale sottostante i due operai che stavano lavorando sospesi nel cestello. Oggi, domenica 20, il mezzo di cantiere è stato risollevato e rimesso in equilibrio. L’area è stata posta in sicurezza e la gru è stata sequestrata. Per capire quale sia stata la causa dell’incidente è stata aperta un’indagine. I due feriti – di 25 e 46 anni – sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo. Il primo, N.G.F., è stato accompagnato al San Carlo per un dolore alla schiena e un trauma cranico lieve; il secondo, M.F., è finito al Niguarda con un trauma al torace e uno all’addome.

