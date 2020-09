Gru si ribalta, feriti due operai FOTO

Grave infortunio sul lavoro a Rho nel pomeriggio di sabato 19 settembre 2020.

Aggiornamento delle 16.55: Il più giovane, N.G.F., è strato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano; il 46enne, M.F., è stato condotto in giallo al Niguarda.

Aggiornamento delle 16.15: I due operai coinvolti hanno 25 e 46 anni e non sono in pericolo di vita.

Gru si ribalta e il cestello finisce nel canale: due feriti

Erano appena passate le 15 quando, nel cantiere per la sistemazione del ponte della tangenziale che passa sopra via Pace, si è ribaltata una gru sulla quale stavano lavorando due operai. Il mezzo aveva esteso tutto il braccio per effettuare dei lavori sul manufatto quando, per cause in corso di accertamento, la motrice si è ribaltata e il cestello è finito nel canale scolmatore. Feriti in modo serio due operai. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia Locale, Polizia di Stato e i soccorritori della Misericordia di Arese e di Rho soccorso, presenti con due ambulanze uscite in codice rosso. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in supporto anche l’elisoccorso.

