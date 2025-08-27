TUTTI E TRE DENUNCIATI PER RISSA

Gravissimo dopo il pestaggio al bar: trovati gli aggressori

La rissa era scoppiata nei giorni scorsi in un bar di Mazzafame, ora le indagini dei Carabinieri hanno fatto luce sull'accaduto: tre denunce

Legnano
Gravissimo dopo il pestaggio al bar: trovati i due aggressori. La rissa è successo a Legnano.

Gravissimo dopo il pestaggio, trovati gli aggressori

Era il 4 agosto quando in un bar di Legnano era scoppiata una rissa. Tre gli uomini coinvolti, di cui uno finito in ospedale. E le sue condizioni ora sono gravissime, Tutto era successo il 4 agosto 2025, all'interno di un esercizio pubblico nel rione Mazzafame. Per futili motivi, tre uomini si erano messi prima a litigare tra loro, poi sono passati alle vie di fatto. Quando i Carabinieri erano arrivati sul posto avevano trovato a terra un uomo, 51enne albanese residente in città: era stato trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118, le due condizioni erano poi peggiorate e ora sono molto gravi. Intanto erano partite le indagini dei militari che nei giorni scorsi hanno permesso di rintracciare gli aggressori dell'uomo: si tratta di due legnanesi, uno di 54 e l'altro di 55 anni. Loro e la vittima sono stati denunciati per rissa e lesioni personali.

La ricostruzione del fatto

I Carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica del fatto. Pare che l'albanese avrebbe preso una bottiglia colpendo uno degli altri due, poi i due si sarebbero scagliati contro l'albanese aggredendolo in maniera violenta. I due pare non conoscessero la vittima.

