Grave scontro tra scooter e auto: elisoccorso sul posto

Grave scontro tra scooter e auto in viale dei fontanili a Rho.

Grave scontro tra moto e scooter: elisoccorso sul posto

Ambulanza di Arluno ed elisoccorso sono accorsi nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 8 marzo, poco prima delle 18 a Rho.

Un’auto, una Bmw, e uno scooter si sono infatti scontrate lungo viale dei fontanili, in prossimità della nuova rotonda in costruzione.

Sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Rho.

Nell’incidente è rimasto coinvolto il centauro, un uomo di 33 anni che, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stato trasportato in codice giallo, grazie all’elisoccorso, in ospedale.

La rotonda è già stata teatro di numerosi incidenti ma al momento non si vede ancora la fine dei lavori.