Grave scontro frontale tra un furgone della nettezza urbana e un’auto a Parabiago FOTO

Grave scontro tra un furgone della nettezza urbana e un’auto a Parabiago

Ambulanza di Lomazzo a sirene spiegate nella mattina di oggi, giovedì 12 novembre, intorno alle 10.15 lungo via Butti a Parabiago.

Un furgone della nettezza urbana e una panda si sono scontrate frontalmente. Il personale dell’autolettiga ha soccorso, in codice rosso, un 39enne che era alla guida del furgone e, dopo i primi accertamenti sul posto, lo hanno trasportato in codice giallo in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale di Legnano per ricostruire la dinamica.

