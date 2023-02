Grave malore: uomo soccorso in codice rosso

Un uomo colpito da un grave malore è stato soccorso intorno a mezzogiorno di oggi, 10 febbraio, a Corbetta: arrivate sul posto due ambulanze in codice rosso.

Grave malore per un uomo

E' arrivata intorno a mezzogiorno la chiamata al 118 per un grave malore in via Ippolito Nievo a Corbetta. Sul posto sono arrivate due ambulanze in codice rosso.

Il luogo dove è avvenuto il malore