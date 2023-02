Elezioni regionali: a Legnano sono 47mila i cittadini chiamati al voto

Sono 47.382 i cittadini di Legnano chiamati domenica alle urne per le elezioni regionali, numero che comprende i 2mila 69 legnanesi iscritti all’AIRE che, contrariamente alle elezioni politiche, se vogliono votare devono rientrare in Italia.

Elezioni regionali, 47mila i legnanesi al voto

Come sempre, la componente femminile, con 24mila 563 unità, supera quella maschile, attestata a

47mila 382. I nuovi elettori -cittadini che hanno raggiunto la maggiore età– sono 225; sono 723 gli

elettori che sono iscritti per la prima volta nelle liste elettorali del Comune di Legnano perché

provengono da altri Comuni o hanno acquistato la cittadinanza italiana.

Sono 2069 i legnanesi che, essendo iscritti all’AIRE, per votare devono rientrare in Italia: il maggior numero di loro, 295, risiede in Svizzera, 257 nel Regno Unito, 200 in Argentina, 177 in Francia, 174 in Spagna; un totale che vede prevalere la componente maschile (1.107) su quella femminile (970).

In questa tornata si vota su due giorni: domenica 12 febbraio i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23,

mentre lunedì 13 si voterà dalle 7 alle 15. Per votare il cittadino deve esibire al seggio elettorale la tessera elettorale e un documento di riconoscimento.

La Tessera elettorale

Chi avesse esaurito gli spazi per l'apposizione del timbro, chi l'avesse persa o mai ricevuta può

presentarsi all'ufficio elettorale (via Gilardelli, 21), oltre che negli orari consueti di apertura, anche:

 venerdì 10 febbraio, con orario continuato dalle 8.30 alle 18;

 sabato 11 febbraio, con orario continuato dalle 8.30 alle 18

 domenica 12 febbraio, con orario continuato dalle 7 alle 23

 lunedì 13 febbraio, con orario continuato dalle 7 alle 15

Se la tessera è stata smarrita non occorre denuncia, se, invece, è esaurita, per il rilascio di una

uova, occorre portare in visione la precedente. La tessera può essere rilasciata anche a un parente

dell’interessato.

Documento di riconoscimento

Il documento di riconoscimento valido per votare è quello munito di fotografia e rilasciato da

un’amministrazione pubblica. La carta di identità è valida anche se scaduta. Chi avesse rinnovato la

carta di identità elettronica, ma non avesse ancora ricevuto il documento può votare con la ricevuta

rilasciata dall’ufficio Anagrafe. Lo sportello Anagrafe è aperto per il rilascio della CIE, solo agli

elettori che sono privi di documenti per smarrimento furto e grave deterioramento, domenica 12

febbraio, senza appuntamento, dalle 9 alle 21.

Servizio di trasporto ai seggi

​​​​​Il Comune organizza un servizio di trasporto gratuito per persone anziane e disabili dal proprio

domicilio al seggio elettorale. Il servizio è organizzato per persone anziane e disabili impossibilitate

a utilizzare i servizi pubblici per difficoltà motorie e/o di ordine sanitario e sprovviste di mezzo

proprio. Il servizio sarà svolto nei seguenti orari: domenica 12 febbraio dalle ore 9.00 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 circa. Il servizio è organizzato previa prenotazione ai seguenti numeri di telefono: 0331471219 -

0331471220