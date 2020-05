Grave malore in un impianto lavorativo ad Abbiategrasso.

Grave malore in un impianto lavorativo

Questa mattina, mercoledì 13 maggio, qualche minuto prima delle 9 un uomo di 45 anni è stato colto da malore mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via Dante Alighieri ad Abbiategrasso. Sul posto, a prestargli soccorso, l’ambulanza di Marcallo che, appurate le condizioni dell’uomo, ha predisposto il suo trasporto in ospedale in codice rosso.

TORNA ALLA HOME