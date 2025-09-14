Grave malore in centro: nulla da fare per un 68enne

Malore fatale ad Albairate: per un uomo, di 68anni, non c’è stato nulla da fare. Si è accasciato a terra nel centro del paese in piazza Garibaldi e neppure l’intervento di due automediche e l’ambulanza sono riuscite a salvarlo.

Vani i tentativi di rianimarlo

Erano circa le 13 di oggi, domenica 14 settembre 2025, quando è scattato l’allarme . L’uomo si è sentito male e si è accasciato a terra . Subito hanno capito la gravità della situazione e la sala operativa di Areu ha inviato sul posto in codice rosso tre mezzi , un ambulanza e due auto mediche. Il personale sanitario ha fatto di tutto per salvare la vita all’uomo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Quando sono arrivati i sanitari la situazione era già disperata, l’uomo probabilmente era in arresto cardiocircolatorio e nonostante tutte le manovre per cercare di rianimarlo non hanno potuto fare altro che dichiarare il suo decesso.