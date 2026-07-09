Grave infortunio sul lavoro: operaio perde tre dita

L'allarme è scattato poco dopo 5 di stamane negli spazi della Vibiplast, azienda di materia plastiche, dove l'uomo stava lavorando con una macchina rotante e si è poi visto strappare tre dita dell'arto destro

Grave incidente sul lavoro alle 5 di quest’oggi, giovedì 9 luglio, in uno stabilimento di via Modigliani a Castano Primo dove un operaio di 53 anni ha perso tre dita di una mano ed è stato poi ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza nel reparto di chirurgia dedicato.

L’allarme nella ditta Vibiplast poco dopo l 5 di stamane

L’allarme è scattato poco dopo 5 di stamane negli spazi della Vibiplast, azienda di materia plastiche. Qui l’operaio 53enne è rimasto vittima del sinistro. L’uomo stava lavorando con una macchina rotante quando la sua mano è rimasta incastrata e lui giocoforza si è visto strappare tre dita dell’arto destro.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto a soccorrerlo è stata un’ambulanza della Croce azzurra e un’automedica da Legnano. Il personale sanitario del 118, dopo le prime cure, ha trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale San Gerardo. Ad attenderlo medici e infermieri del reparto di chirurgia della mano.