Grave incidente sulla Vigevanese

Grave incidente ad Abbiategrasso oggi martedì 24 marzo 2026 qualche minuto prima delle 14 all’altezza della Caserma dei Carabinieri . Un violento scontro ha coinvolto una mota, un’auto e un furgone.

Ferito un biker 40enne

Sul luogo del sinistro, tra viale Mazzini e via Milano, la centrale operativi Areu ha inviato un ambulanza, l’auto medica e l’elisoccorso in codice rosso, vigili del fuoco oltre alla Polizia Locale di Abbiategrasso che dovrà effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto i tre mezzi

Da una prima ricostruzione dei fatti la moto che proveniva dalla città e stava proseguendo verso Castelletto ha violentemente urtato un’auto che stava svoltando e dopo lo scontro ha colpito il furgone che proveniva dal lato opposto verso Abbiategrasso. La macchina ha subito danni dal lato del guidatore, il furgone sul frontale e ha anche forato la gonna lato guidatore. La moto rimasta sull’asfalta è il mezzo che ha subito i danni maggiori.

Disagi al traffico. Vigevanese bloccata e auto deviate su percorsi alternativi per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada con tutti i detriti lasciati dai mezzi coinvolti.

Ad avere la peggio il motociclista, un 40enne, che ha subito diversi traumi. Sbalzato di diversi metri a seguito di un impatto contro l’ auto ha riportato un trauma cranico e al torace. All’arrivo dei sanitari era cosciente, stabilizzato sul posto, è stato elitrasportato al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.