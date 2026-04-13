Grave incidente sulla Vigevanese

Grave incidente sulla SS494 all’altezza di Gaggiano sabato pomeriggio 11 aprile 2026 : tre feriti trasportati in ospedale. Un violento scontro tra un’auto e una moto ha paralizzato il traffico sulla Vigevenese nel pomeriggio di sabato 11 aprile. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30 all’altezza del bivio per Gaggiano, nel tratto che precede il ponte in direzione Trezzano sul Naviglio. Tre le persone coinvolte e soccorse dai sanitari inviati dalla centrale operativa Areu.

Motociclista elitrasportato a Pavia

L’impatto, le cui cause sono ancora al vaglio delle autorità, è apparso subito estremamente critico, richiedendo l’attivazione immediata della macchina dei soccorsi, che ha inviato sul posto tre ambulanza un automedica e l’elisoccorso in codice rosso, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbiategrasso, fondamentali per la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area e alla Polizia Locale dell’Unione i Fontanili, che si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità, pesantemente compromessa durante le operazioni.

Ad avere la peggio è stato il conducente della motocicletta: il biker ha subito diversi traumi causati dal violento scontro con l’autovettura; dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasferito d’urgenza in volo con l’elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia. Meno critiche, ma comunque meritevoli di cure ospedaliere, le condizioni degli occupanti della vettura. Il conducente e il passeggero dell’auto sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Carlo di Milano per accertamenti e cure del caso. I tre feriti sono stati soccorsi in codice giallo.