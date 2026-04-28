Grave incidente sulla Sp526: gravissimo motociclista al Niguarda

Grave incidente questa mattina, martedì 28 aprile 2026, al confine tra Robecco sul Naviglio e Cassinetta di Lugagnano. Alle 9 circa un violento scontro tra un auto e una motocicletta sulla strada che collega Robecco ad Abbiategrasso

Elitrasportato al Niguarda

Ad avere la peggio il motociclista che , dopo lo scontro con l’auto, è stato sbalzato a 8 metri di distanza dal punto dell’impatto. Sul luogo dell’incidente la centrale operativa di Areu ha inviato un ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso in codice rosso, oltre alla Polizia Locale di Robecco che ha effettuato i rilievi per far luce sull’incidente e i vigili del fuoco di Magenta e Inveruno.

Il traffico, lungo la statale 526, la direttrice che porta da Robecco sul Naviglio ad Abbiategrasso, all’altezza via delle Due Porte che porta a Cassinetta di Lugagnano , è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

Il motociclista, un uomo classe 1969 di 56 anni (,originario di Zibido San Giacomo) è apparso subito in gravi condizioni, l’impatto è stato violento. L’auto, un grosso suv ha il muso sfondato e la moto è finita letteralmente a pezzi . Il motociclista da quanto si è appreso è andato in arresto cardiaco, rianimato sul posto dai sanitari è stato stabilizzato ed elitrasportato in gravissime condizioni in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda di Milano, dove è ricoverato in fin di vita per aver riportato un trauma cranico e toracico. L’autista del suv se l’è cavata con lievi ferite.