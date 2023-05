Grave incidente sulla A8: sette feriti

Pochi minuti prima di mezzanotte, venerdì 5 maggio 2023, un grave incidente sulla A8 all’altezza del tratto Legnano bivio A8/A9, ha coinvolto 4 autovetture, nessuna persona è rimasta incastra tra le lamiere; due occupanti di un auto sono stati investiti dopo essere scesi dal veicolo.

Sette persone sono rimaste ferite

Sul posto sono state inviate tre ambulanze, un ‘auto medica, l’elisoccorso e i vigili del fuoco. Ad effettuare il rilievi per far luce sulla dinamica dell’indicente gli agenti della Polizia Stradale. Per consentire l’intervento dei soccorsi l’autostrada è stata chiusa in direzione Milano.

In totale sette feriti, uno trasportato in codice rosso al Circolo di Varese in elicottero e 6 in codice giallo tra Legnano e Como. Nello scontro sono rimasti coinvolti due bimbi di 8 e 12 anni, due donne rispettivamente di 32 e 39 anni, e tre uomini di 75, 51 e 21 anni.