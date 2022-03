Grave incidente sul lavoro: 49enne soccorso in codice rosso

L'emergenza

Vittima un 49enne che si trovava in via Carlo Bellone a Gaggiano.

Grave incidente poco dopo le 9 di oggi, 23 marzo 2022, a Gaggiano mentre stava lavorando: un uomo di 49 anni è stato soccorso in codice rosso con l'elisoccorso.

La caduta dalle scale

Un uomo di 49 anni è stato soccorso in via Carlo Bellone nella frazione Vigano di Gaggiano: la chiamata al 118 è arrivata alle 9.15 e sul posto si sono portate un'ambulanza e l'elisoccorso. Arrivata anche la Polizia Locale a supporto dei mezzi di soccorso. Vicino è atterrato anche l'elisoccorso e i medici stanno portando le prime cure alla vittima dell'incidente.

L'uomo sarebbe caduto all'indietro da alcuni gradini dall'altezza di circa due metri. L'uomo sarebbe stato trasportato in strada da alcune persone per facilitare l'intervento dei sanitari ed è stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano per un trauma cranico commotivo. Particolari ancora misteriosi su cui le Forze dell'ordine dovranno fare chiarezza