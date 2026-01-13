Grave incidente stradale sulla Varesina coinvolti due giovani di 18 anni

Un grave incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla Varesina all’altezza di via Gramsci sul territorio al confine tra i Comuni di Arese e Bollate.

Scontro tra auto e moto, sui campi della “Torrazza” arriva anche l’elisoccorso

L’allarme dato al 112 dal alcuni automobilisti di passaggio è scattato quando mancavano pochi minuti alle 13.3o, sul posto due ambulanze della Misericordia di Arese e l’elisoccorso inviato dalla centrale operativa di Milano Niguarda.

La dinamica sarà ricostruita dagli agenti delle Polizia Locale di Arese e Bollate

Uno scontro tra auto e moto la cui dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Arese e di Bollate. Gravemente feriti i due occupanti del motorino entrambi di 18 anni. Il ragazzo è stato trasferito in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza mentre la ragazza che era con lui in ambulanza all’ospedale San Carlo di Milano

Sia l’auto che il motorino viaggiavano entrambe nella stessa direzione

Da una prima ricostruzione sommaria sembrerebbe che sia l’auto, un Suv Bmw sia il motorino viaggiassero entrambe nella stessa direzione ovvero da Milano verso Saronno quando, giunti all’incrocio con via Gramsci si sono scontrate.