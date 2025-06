Grave incidente intorno alle 12 di oggi, 4 giugno, a Terrazzano di Rho: coinvolto un ragazzino a bordo del suo monopattino.

Grave incidente per un ragazzino in monopattino: interviene l'elisoccorso

Sono intervenute, l'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso in via Cattaneo a Terrazzano per prestare soccorso al minorenne coinvolto in un incidente mentre era a bordo di un monopattino. Un intervento d'urgenza, in codice rosso, come riporta il portale regionale di Areu.

Dall'elisoccorso arrivato sul posto sono scesi medici e paramedici per intervenire tempestivamente e trasportare eventualmente proprio in elicottero il giovane.