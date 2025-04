Grave incidente nella notte di oggi, 3 aprile 2025, in via Per Turbigo a Castano primo.

Grave incidente nella notte: 31enne ricoverato in codice rosso

Era da poco trascorsa la mezzanotte quando un uomo di 31 è rimasto vittima del sinistro mentre si trovava a bordo della propria auto. Sinistro che si è verificato per cause che restano ancora da chiarire. Sul posto a soccorrerlo in codice rosso è intervenuto il personale sanitario del 118 con un'ambulanza della Croce Azzurra di Busto Arsizio.

Dopo le prime medicazioni ricevute, il 31enne è stato stabilizzato e trasportato in ospedale a Legnano. E' stato ricoverato in rianimazione e ha rimediato un trauma cranico. La prognosi resta riservata.