Tante le iniziative in programma ad aprile all'Agorà

Sono diverse le iniziative in programma nelle prossime settime di aprile all'interno del centro civico Agorà di Arese.

PROTEGGO LA PROTESTA

Sabato 5 aprile | dalle 16.00

Presentazione e inaugurazione della mostra fotografica, a cura di Amnesty International, che rivolge lo sguardo alla difesa del diritto fondamentale di manifestare pacificamente per tutti i popoli.

Vivi li rivogliamo | Presentazione libro

Dopo l’inaugurazione ti invitiamo a partecipare alla presentazione de Vivi li Rivogliamo. Il libro approfondisce il processo di mobilitazione dei familiari dei desaparecidos nella cornice messicana della guerra al narcotraffico con un focus sul coinvolgimento della comunità, sull’azione collettiva che ne consegue. Sarà con noi l’autore del libro Thomas Aureliani, ricercatore in Sociologia presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di Milano, in dialogo con Emiliano Cottini, referente del settore Internazionale di Libera - area America Latina.

La mostra è a cura di Amnesty International dei gruppi di Arese, Legnano, Saronno e Solaro. La presentazione del libro è organizzata in collaborazione con Libera Arese e dintorni – Presidio Giorgio Ambrosoli.

Ingresso libero e gratuito

Il figlio della tempesta di Marco Buticchi | Presentazione libro

Martedì 8 aprile | ore 21.00

L’ultimo libro di Marco Buticchi è un romanzo che mescola avventura, storia e mistero. Una narrazione avvincente in cui passato e presente si intrecciano. Quando Nikola Tesla muore nel 1943 i suoi segreto sembrano destinato a morire con lui, ma il male non dimentica e non si ferma. La scomparsa dell’inventore getta un velo di silenzio sulla sua scoperta, ma basta sollevarlo per scoprire una terribile minaccia... L’autore viene all’Agorà per raccontarci i retroscena e il processo creativo del suo ultimo libro e rispondere alle domande del pubblico, offrendo uno spunto unico per immergersi nella trama intensa e ricca di colpi di scena. Ti aspettiamo per una serata all'insegna della lettura, della curiosità e della passione per la letteratura!

Marco Buticchi dialoga con Claudio Moschin

Ingresso libero e gratuito

Coltivare e vivere l’orto biologico di Nerio Agostini | Presentazione libro

Sabato 12 aprile | ore 10.30

Sabato prossimo, un appuntamento speciale per gli amanti della natura e della sostenibilità: l’inaugurazione della Biblioteca dei Semi sarà accompagnata dalla presentazione del libro Coltivare e vivere l'orto biologico di Nerio Agostini, un'opera che rappresenta una guida per chi desidera avvicinarsi al mondo dell'orto biologico con consapevolezza e passione. Durante questo incontro, l’autore ci condurrà alla scoperta dei segreti per coltivare un orto sano e rigoglioso, con metodi naturali che rispettano l'ambiente e promuovono una vita più sostenibile, sia che si tratti di un grande orto o di un piccolo giardino urbano.

L’autore dialoga con Loredana Vaccani

In occasione della presentazione inaugureremo la nostra Biblioteca dei Semi: l’inizio di un progetto che vuole stimolare la crescita di una comunità attenta alla natura e alla biodiversità. Qui, potrai non solo scoprire e "prendere in prestito" semi per coltivare il tuo giardino, ma anche partecipare attivamente a un’iniziativa che promuove il cambiamento verso uno stile di vita più verde e consapevole.

JAM!Q!K! SPECIAL | Musica

Mercoledì 9 aprile | ore 21.00

Continuano le proposte di Enjoy Agorà – In & out, tra i progetti vincitori dell’Avviso pubblico del

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio

dei ministri.

E se la musica fosse un minigioco? Ogni nota è un passo e ogni ritmo una sfida. I giovani e le giovani di JamQK fanno finalmente tappa all’Agorà, portando con sé una serata che promette di essere unica. Non perdere l’occasione di partecipare a una jam musicale. Giochi, musica e improvvisazione si intrecciano nella cornice di un format fresco e coinvolgente di cui non saprai più fare a meno. A guidarci in questo vortice di energie ci saranno Diorama e i Melodrama, un mix esplosivo che ti farà fare il pieno di good vibes. Ti aspettiamo!

Iniziativa organizzata in collaborazione con i Barabba’s Clowns e lo Spazio Giovani YoungDoIt. Ingresso libero

WHAT SWEETER MUSIC | Note a margine

Sabato 12 aprile | ore 17.30

Il prossimo sabato giunge al termine – almeno per quest’anno - una delle rassegne musicali più amate qui all’Agorà. Note a margine si prende una pausa e ci saluta con grande classe affidandoci alle voci de In Laetitia Chorus. Il coro di voci, tutte al femminile, ci conduce in un emozionante viaggio musicale, dedicato a John Rutter, uno dei maggiori compositori contemporanei per coro.

Melodie che esplorano le meraviglie della natura, il risveglio dei sensi, le profondità dell’animo umano per un evento che unisce sensibilità e bellezza, per ispirarci e gioire.

Ingresso libero e gratuito.

NUOVI SPAZI ALL’ AGORÀ

Infine, ci tenevamo a esprimere la nostra gratitudine per la calorosa partecipazione all’inaugurazione dei nuovi spazi, sabato mattina scorso. Se ti sei perso cosa è successo, trovi un piccolo recap qui. È bello vedervi muovervi in biblioteca con la familiarità di sempre, ma con una curiosità nuova nello sguardo. Qualcuno ha già conquistato con fiducia i nuovi spazi all’aperto – il sole di questi giorni ha proprio aiutato, qualcun altro è alle prese con la costruzione di nuove abitudini: una zona diversa per leggere il giornale, una zona gaming e teen rinata, una nuova sala studio. Più d’uno si è fermato a passare in rassegna i nuovi vinili, i più audaci poi hanno ascoltato i loro preferiti accoccolati sulle belle poltrone colorate.

Siamo insieme in questo cambiamento, quindi ricorda che per qualsiasi dubbio o necessità puoi rivolgerti allo staff della biblioteca, saremo felici di trovare nuove soluzioni insieme. Intanto puoi dare un occhio qui.

Save the date! Pro-memoria di eventi da non perdere all’Agorà. I dettagli nelle puntate precedenti, sul sito del Comune, sui nostri social...

