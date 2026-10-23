Grave incidente ad Uboldo, muore un giovane motociclista dopo il trasferimento in ospedale

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

É spirato dopo l’arrivo all’ospedale di Legnano dove è arrivato in gravissime condizioni.

Non ce l’ha fatta il giovane motociclista

Non ce l’ha fatta il giovane motociclista di appena 20 anni e residente a Legnano, era rimasto coinvolto in un drammatico incidente nella serata di ieri, giovedì 22 ottobre, a Uboldo.

Per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine, il ragazzo – in sella alla sua motocicletta – si è scontrato con un’automobile lungo la via 4 Novembre attorno alle 19.30. L’impatto è stato molto violento e il giovane è successivamente rovinato a terra. Le sue condizioni sono parse immediatamente molto delicate, tant’è che la chiamata ai soccorsi ha portato sul posto tre ambulanze in codice rosso, l’elisoccorso e un’automedica.

Le altre persone coinvolte

Coinvolte anche tre persone, un uomo e una donna di 48 anni e una ragazzina di 14, che viaggiavano sull’automobile.

Il giovane, dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano, dove purtroppo non ce l’ha fatta ed è venuto a mancare.