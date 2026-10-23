L'intervento

Grave incidente ad Uboldo, muore un giovane motociclista dopo il trasferimento in ospedale

Il 20enne di Legnano, era rimasto coinvolto in un terribile incidente nella serata di ieri attorno alle 19.30

Grave incidente ad Uboldo, muore un giovane motociclista dopo il trasferimento in ospedale

Legnano ·

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É spirato dopo l’arrivo all’ospedale di Legnano dove è arrivato in gravissime condizioni.

Non ce l’ha fatta il giovane motociclista

Non ce l’ha fatta il giovane motociclista di appena 20 anni e residente a Legnano, era rimasto coinvolto in un drammatico incidente nella serata di ieri, giovedì 22 ottobre, a Uboldo.

Per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine, il ragazzo – in sella alla sua motocicletta – si è scontrato con un’automobile lungo la via 4 Novembre attorno alle 19.30. L’impatto è stato molto violento e il giovane è successivamente rovinato a terra. Le sue condizioni sono parse immediatamente molto delicate, tant’è che la chiamata ai soccorsi ha portato sul posto tre ambulanze in codice rosso, l’elisoccorso e un’automedica.

Le altre persone coinvolte

Coinvolte anche tre persone, un uomo e una donna di 48 anni e una ragazzina di 14, che viaggiavano sull’automobile.

Il giovane, dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano, dove purtroppo non ce l’ha fatta ed è venuto a mancare.

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