Grave incidente a Robecchetto nella notte

Grave incidente a Robecchetto con Induno intorno a mezzanotte e mezza di oggi, sabato 18 febbraio 2023.

Incidente nella notte a Robecchetto

I soccorsi e le Forze dell'ordine sono state allertate intorno alla mezzanotte e mezza di oggi, sabato 18 febbraio, per uno scontro avvenuto all'incrocio tra via 4 Novembre e via Vittorio Veneto a Robecchetto. Sul posto, in codice rosso, un'automedica e l'ambulanza della Croce Azzura di Buscate. Allertati anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Legnano per capire la dinamica di quanto successo.

La corsa in ospedale

A rimanere ferita una persona di 24 anni che, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano.