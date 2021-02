Grave incidente a Busto Garolfo: coinvolte due persone

Grave incidente tra due auto in via San Francesco a Busto Garolfo: è successo oggi, martedì 23 febbraio 2021, intorno alle 11.15.

L’aggiornamento delle 12

Uno dei due coinvolti è un ragazzo di 22 anni, l’altra persona si tratta di una donna. Per fortuna nessuno dei due è in pericolo di vita; l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano sta rientrando in codice giallo, la Bianca Magenta in verde.

Grave incidente: coinvolte due persone

A rimanere coinvolte nel sinistro in via San Francesco due persone. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e sono uscite, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, una della Croce Rossa di Legnano e un’automedica. Chiamati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del Fuoco, giunti sul posto insieme agli agenti della Polizia Locale. I sanitari stanno prestando i primi soccorsi alle due persone rimaste coinvolte proprio in questi minuti.