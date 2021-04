Grave incendio in un’area industriale a Bollate

Grave incendio in un’area industriale dismessa nel centralissimo quartiere di Bollate, Madonna in Campagna.

Grave incendio: brucia il tetto in amianto

Pauroso incendio questa sera, sabato 3 aprile 2021, intorno alle 18.30 in un sito industriale di via Madonnina a Bollate, nel centralissimo quartiere di Madonna in Campagna di Bollate.

Secondo le prime indiscrezioni, l’incendio sarebbe partito dal tetto costruito in amianto che fa parte di un’area dismessa. Tutt’ora nei pressi del teatro dell’incendio l’aria risulta irrespirabile. La fitta e nera colonna di fumo è visibile tutt’ora a distanza.

Sul posto, per spegnere le fiamme ed evitare ulteriori danni, sono subito giunti i Vigili del Fuoco; allertati anche i Carabinieri per capire le cause del rogo. I pompieri hanno intanto delimitato l’area interessata dal rogo.

Il precedente

Un altro incendio si era sviluppato nella stessa area industriale dismessa una decina di anni fa, nel periodo di Natale.