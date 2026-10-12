Gli ultras dell’hockey Milano assaltano il pullman di Bolzano

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Assalto al pullman degli ultras dopo il match di hockey tra Milano e Bolzano il primo casalingo di campionato disputato nella nuova Ice Arena di Fiera Milano a Rho dalla formazione del Milano Hockey Club. Partita quella cui hanno assistito 4mila persone, finita con il punteggio di 4-3 per la formazione Altoatesina

Un sasso ha distrutto un vetro del pullman poi scortato dalla Polizia fino all’ingresso della tangenziale

Attimi di tensione si sono vissuti nel post partita. Uno dei pullman della tifoseria organizzata degli ospiti altoatesini è stato preso d’assalto da alcuni ultras milanesi mentre cercava di ripartire verso Bolzano. Il bus è stato preso a calci e un vetro è stato mandato in frantumi con un sasso. alcuni supporter di Bolzano che sono scesi per rispondere. La presenza delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, infatti non si registrano feriti.

Attivata la richiesta del Daspo per uno dei tifosi della squadra milanese

La Polizia ha dovuto scortare il mezzo all’esterno del posteggio fino all’ingresso della tangenziale. La polizia ha identificato due persone, due uomini di 34 e 42 anni, quest’ultimo è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere. Per loro, inoltre, è stata avviata la richiesta di Daspo.