Gli svuotano il Tir mentre dorme: brusco risveglio per un camionista

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Gli svuotano il camion mentre dorme: brusco risveglio per un camionista. E’ successo a Inveruno.

Gli svuotano il camion mentre dorme

Stava dormendo, con il suo Tir parcheggiato lungo la strada. E non si è accorto di nulla. Con i ladri che sono riusciti ad aprire il cassone del rimorchio e scappare con un centinaio di monitor. E’ quanto accaduto nella notte di martedì 27 ottobre 2026 a Inveruno. Un camionista, per riposarsi, si era infatti accostato nell’area di sosta che si trova in via Dell’Artigianato. Il tempo di prendere sonno ed ecco che i malviventi sono entrati in azione: senza farsi notare hanno forzato il cassone, poi sono saliti all’interno per poi fuggire con un bottino fatto di circa un centinaio di monitor (il valore è ancora da quantificare).

Le indagini

Sul fatto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno passando al setaccio anche tutti i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona.