Gli punta un coltello di 23 centimetri: bloccato e denunciato

RINTRACCIATO POCO LONTANO

E' quanto successo in via Muratori; l'uomo è stato denunciato per porto abusivo d'armi, minacce ed essendo irregolare

Gli punta un coltello di 23 centimetri, denunciato. E' successo a Parabiago.

Se l’è trovato davanti, con un coltello lungo 23 centimetri, di cui 13 di lama. E’ quanto successo a un uomo, di nazionalità egiziana, la sera di sabato scorso.

Quella sera l’uomo si trovava a Parabiago, in via Muratori. E’ stato lui a chiamare il 112 in quanto un altro individuo, un 29enne marocchino, gli si era parato davanti tenendo in mano quel coltello.

L'intervento dei Carabinieri

Sul posto erano arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Compagnia di Legnano. I militari, raccolta la descrizione dell’uomo con l’arma, si sono messi subito a cercarlo, rintracciandolo poco dopo e a brevissima distanza.

Il marocchino, come detto, teneva in mano un coltello di oltre 23 centimetri, molti dei quali di lama. I due non erano degli sconosciuti. Come raccontato dalla vittima, il magrebino spesso gli chiedeva dei soldi ma questo non era successo in quest’ultima occasione: il 29enne gli si era infatti avvicinato, la vittima gli aveva detto di allontanarsi in quanto stava dando fastidio, ricevendo come risposta quella di vedersi un coltello puntato.

Il 29enne è ora finito nei guai: i Carabinieri lo hanno denunciato per porto abusivo d’armi, minacce e anche per via del fatto che era irregolare.