Gli agenti sventano furto di cavi di rame nell’ex Bassetti

Ex Bassetti di Rescaldina, la Polizia Locale sventa furto di cavi di rame.

Ex Bassetti, gli aventi sventano il furto di rame

Sventato furto di cavi di rame nell’ex Bassetti. E’ quanto successo nei giorni scorsi nell’ex ditta di via Legnano, a Rescaldina. Tutto ha preso il via grazie alla segnalazione di un dipendente che ha permesso a una pattuglia della Polizia Locale di intervenire tempestivamente bloccando un tentativo di furto all’interno dello stabilimento. I capannoni della storica ditta, come noto, sono ormai dismessi ma i dipendenti effettuano periodicamente dei controlli per vigilare sugli immobili e sui beni ancora presenti.

Trovato un autocarro con del rame

Accompagnati dal dipendente, gli agenti sono arrivati dentro a un capannone: qui hanno trovato un autocarro, di colore bianco, modello Iveco Daily, con targa bulgare, carico di un considerevole quantitativo di materiale elettrico proveniente dall’impianto dello stabilimento. Materiale già tagliato e pronto per essere venduto.

Recuperata la refurtiva

In questo modo la Polizia Locale ha recuperato la refurtiva e, su odine del pubblico ministero, ha sottoposto il furgone a sequestro penale informando l’Autorità giudiziaria. “L’intervento operato dagli agenti, ha permesso di interrompere le attività criminali che si stavano consumando all’interno delle aree dismesse dello stabilimento restituendo, nell’immediatezza, il mal tolto al legittimo proprietario” commenta il comandante Alessandra Dall’Orto.