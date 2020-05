Giuseppe Vegezzi nominato vescovo ausiliario: la gioia di Nerviano

Giuseppe Vegezzi, monsignore, classe 1960, nato a Nerviano è stato nominato vescovo ausiliario della Diocesi. La festa della comunità nervianese.

Giuseppe Vegezzi, la felicità dei nervianesi

Monsignor Giuseppe Vegezzi, classe ’60, nato a Nerviano divenuto vicario di Cerro Maggiore e poi parroco a Rho, è stato nominato vescovo ausiliario della Diocesi insieme a Monsignor Luca Raimondi, classe 1966, nativo di Cernusco sul Naviglio, oggi vicario episcopale per la zona pastorale di Rho. E a Nerviano è festa: “L’Amministrazione comunale di Nerviano esprime grandissima soddisfazione per la nomina di Monsignor Giuseppe Vegezzi, da parte di Papa Francesco, a Vescovo ausiliario dell’Arcidiocesi di Milano – afferma il Sindaco Massimo Cozzi – Ci piace ricordare le sue parole: ‘Nerviano è la città dove ho vissuto, dove sono stato ordinato diacono e dove è nata la mia vocazione sacerdotale’. Chiamato in altri luoghi, ci piace ricordare il legame con la nostra cittadina, dove torna spesso per fare una visita, a dimostrazione di un affetto profondo che sempre dimostra. Nerviano è orgogliosa che don Giuseppe sia arrivato così in alto, mantenendo l’umiltà e la semplicità che l’ha sempre contraddistinto! L’aspettiamo presto per dimostrargli tutto l’affetto e riconoscenza che una vera ‘eccellenza’ nervianese merita”.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE