Monsignori Luca Raimondi e Natale Vegezzi nominati vescovi ausiliari

Monsignor Luca Raimondi, classe ’66, nativo di Cernusco sul Naviglio, oggi vicario episcopale per la zona pastorale di Rho, e monsignor Natale Vegezzi, classe ’60, nato a Nerviano divenuto vicario di Cerro Maggiore e poi parroco a Rho, sono stati nominati oggi giovedì 30 aprile 2020 vescovi ausiliari della Diocesi.

“Esprimo sentita riconoscenza a papa Francesco che, anche con questa nomina, conferma la sua attenzione, la sua stima, la sua sollecitudine per la nostra Chiesa diocesana – ha affermato l’arcivescovo monsignor Mario Delpini nella comunicazione della nomina – Monsignor Raimondi e monsignor Giuseppe Natale Vegezzi già ricoprono in Diocesi ruoli di grave responsabilità. L’elezione all’episcopato li chiama a una più profonda comunione con il Papa e con il collegio episcopale e a essere presenza disponibile e operosa nella Conferenza episcopale lombarda e nella Conferenza episcopale italiana. Questa grazia di due nuovi Vescovi in Diocesi sia benedizione per tutta la nostra Chiesa”.