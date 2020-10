Giunta Legnano, la Lega: “Conflitto di interesse e marketing”

Nominata la nuova giunta Legnano del sindaco Lorenzo Radice, prime critiche da parte della Lega: “Conflitto di interesse, marketing e giovani senza incarichi”.

Nuova giunta Legnano

“A valle del primo consiglio comunale, preso atto delle ultime cariche elette, ci permettiamo un breve commento” scrivono i rappresentanti della Lega. “Riteniamo opportuno non esprimere giudizi nei confronti degli assessori nominati dal neo sindaco Radice, sicuri che il tempo sarà galantuomo e ci darà indicazione sulle qualità dei singoli. Vogliamo esclusivamente evidenziare una rilevante criticità riguardo la nomina dell’architetto Fedeli, le deleghe assegnate la pongono in palese conflitto di interessi essendo titolare di uno studio di architettura operante nella citta di Legnano (Studio di Progettazione LFArchitettura di Lorena Arch. Fedeli). A tal proposito gradiremmo che il tema del conflitto di interessi fosse tra i primi argomenti da trattare nella commissione legalità, sperando che il neo sindaco sia ancora dell’idea di istituirla”.

“Operazione di marketing”

“Abbiamo altresì notato che è stato fatto una consistente operazione di marketing, cercando di dare denominazioni idilliache agli assessorati. Il guazzabuglio di deleghe assegnate ai singoli componenti della giunta sembra però in enorme contrasto con l’attuale organizzazione degli uffici amministrativi. Ogni assessore sarà costretto ad interagire con una pluralità di dirigenti e viceversa.

Il vero marketing che ci attendiamo è quello territoriale, cioè la riduzione della tasse locali con l’intento di incentivare gli investitori a venire (o restare) a Legnano per fare impresa.

Il risultato prevedibile sarà la più totale confusione e commistione di ruoli, a meno chè il sindaco non abbia in programma di rivoluzionare l’assetto organizzativo della macchina comunale. Ma se l’ipotesi è questa sarebbe stato più saggio agire prima sull’organizzazione comunale per poi rimescolare le carte in giunta”.

“Nessun incarico ai giovani”

“La prima occasione per verificare la sostenibilità dell’attuale assetto arriverà a breve con il tema ACCAM: a chi spetta la decisione e la competenza? All’assessore alla gestione del ciclo dei rifiuti? Piuttosto che all’assessore alle partecipate? Piuttosto che allo stesso Sindaco che non può più astenersi, perché il non prendere posizione vuol dire lasciar decidere gli altri. Ci aspettiamo che alla fine vincerà la barzelletta della decisione collegiale o ancor peggio lo scaricabarile delegando ad AMGA una scelta che non le può competere, perchè ricordiamoci che oggi la municipalizzata è guidata da un amministratore unico in scadenza di mandato e nominato da un commissario che non c’è più, nominato con un’operazione che ha azzerato la rappresentatività dei comuni soci. Vogliamo chiudere con un accenno all’ipocrisia che ha permeato l’intera campagna elettorale citando un esempio su tutti, per mesi è stato sbandierato il valore ed il contributo dei giovani, portatori di freschezza ed innovazione. Bene, alle resa dei conti ai giovani non è stato assegnato alcun incarico, dopo aver pedalato in lungo ed in largo per tutta la città sono rimasti clamorosamente a bocca asciutta.

Buon lavoro caro Sindaco, purtroppo la partenza non ci convince ed i tempi duri che ci attendono necessitano di una guida decisa ed autorevole”.

