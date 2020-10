Nuova Giunta di Legnano: ecco la presentazione ufficiale FOTO

Nuova Giunta di Legnano: il sindaco Lorenzo Radice ha presentato ufficialmente la sua squadra di governo.

Nuova Giunta di Legnano al via

Ora tocca alla presentazione ufficiale. Dopo che ieri sera avevamo annunciato la composizione della nuova Giunta comunale di Legnano, oggi tocca al neo sindaco Lorenzo Radice illustrare i profili dei suoi compagni di squadra.

– Anna Pavan è vicesindaco e assessore ai Servizi sociali e terzo settore, Politiche per le famiglie e disabilità, Politiche abitative, Salute, Sicurezza e prevenzione (Polizia Locale e Protezione civile). Spostata, con due figlie che vivono all’estero, è medico in pensione. Si è occupata di prevenzione e organizzazione sanitaria negli ultimi anni come Direttore generale dell’Agenzia di tutela della salute di Pavia e Direttore sanitario del Politecnico di Milano e dell’Istituto neurologico Besta. Ha sempre lavorato nella sanità pubblica e, come Direttore del distretto di Legnano, interagito con l’assemblea dei Sindaci per l’ambito socio-sanitario

– Monica Berna Nasca consigliere delegato alle Piccole Cose e cura di vicinato

Sposata, con quattro figli, attualmente è responsabile dell’Airc Legnano (Associazione italiana per la ricerca sul cancro); ha svolto attività di “cicerone del Comune di Legnano e insegnato lingua italiana ai richiedenti asilo e rifugiati alla Fondazione Padri Somaschi; nel 2012 è stata consigliere comunale di maggioranza a Legnano col Pd per essere poi rieletta in minoranza, sempre col Pd, nel 2017. E’ tra i fondatori del Comitato “Biblioteca sì, sprechi no” e del Comitato legalità a Legnano. Da febbraio 2019 è assessore ai Servizi sociali del Comune di Dairago

– –Marco Bianchi assessore alle Opere pubbliche, Decoro e arredo urbano, Gestione del patrimonio comunale, Viabilità-rete verde e del Commercio e Mobilità e trasporti: classe 1978, laureato in Ingegneria delle telecomunicazioni, lavora dal 2003 per una società hi-tech che tratta misure acquisite da sistemi satellitari, in particolare si occupa della gestione di progetti per la ricerca e sviluppo sostenibile finanziati da enti istituzionali come Regione Lombardia, Agenzia spaziale italiana ed europea e Commissione Europea; membro di Insieme per Legnano dalla sua fondazione nel 2007, è stato consigliere comunale dal 2017 al 2019, rieletto nel 2020 nella lista Insieme per Legnano-Legnano Popolare

– Guido Bragato assessore alla Cultura e Forum delle associazioni culturali, Turismo ed eventi, Sistema bibliotecario diffuso, Politiche giovanili, Palio e Sport: classe 1986, laureato in Scienze storiche, si occupa di formazione, progetti di responsabilità sociale d’impresa e ricerche sul Terzo settore in un’associazione di secondo livello. Consigliere comunale dal 2012 al 2017, ha collaborato alla fondazione della lista civica riLegnano di cui è coordinatore dal 2018

– Lorena Fedeli assessore alla Pianificazione territoriale e Città policentrica, Rigenerazione urbana e urbanistica tattica, Smart city, Ambiente, Fiume Olona, gestione ciclo dei rifiuti, Servizi alle imprese e al commercio e Suap. Ha 55 anni, architetto dal 1991, iscritta all’ordine, lavora da anni nel settore dell’edilizia come libera professionista. Ha rivestito incarichi in ambito pubblico: membro della Commissione edilizia del Comune di San Vittore Olona dal 1994 al 1998, della Commissione paesaggio del Comune di Cerro Maggiore dal 2014 e di quella del Comune di Legnano dal 2018 a oggi

– Alberto Garbarino assessore alla Contabilità, programmazione, economati, Tributi, Società partecipate, Provveditorato, Cuc e Risorse umane. Ha 66 anni, coniugato, con una figlia. Impegnato per molti anni in posizioni manageriali, ha iniziato la sua carriera nel settore dei beni di largo consumo per spostarsi poi in quello assicurativo e, dal 2001, in quello bancario sviluppando particolare esperienza nell’elaborazione e conduzione di progetti di innovazione e sviluppo del business sui nuovi mercati. Dal 2015, su incarico di un importante gruppo bancario italiano, ha ricoperto la carica di Amministratore delegato di una società finanziaria del gruppo, leader nel marcato del credito alle famiglie sul mercato romeno. Lasciato il lavoro dipendente, è oggi Presidente di un’associazione che si occupa di promozione ed educazione culturale, con particolare attenzione al mondo giovanile e alle tematiche della cultura politica, economica e storica. Collabora con testate giornalistiche a carattere locale

– Ilaria Maffei assessore alla Scuola di comunità (Istruzione), Città dei bambini e Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi, Nuovi cittadini e Forum stranieri, Pari opportunità, Conciliazioni dei tempi e Animali. Ha 37 anni, trasferita a Legnano dalla Toscana per amore, è insegnante di scuola primaria con specializzazione per il sostegno. Nella sua lunga esperienza politica e amministrativa, è stata eletta consigliere comunale a 21 anni e nominata assessore a 26 nel Comune di Montemurlo, 18mila abitanti in provincia di Prato. Iscritta e candidata del Pd a Legnano. E’ antifascista e appassionata di arte, cultura e politica. Viaggiatrice, amante degli animali, donatrice Avis, impegnata nel volontariato per le pari opportunità. I valori che guidano il suo impegno politico e civile sono la solidarietà, il rispetto dell’ambiente e l’attenzione alle diversità e al bene comune

