Una tragedia senza perchè. Giovedì l'ultimo saluto ad Adriana Monno, la 48enne di origine magentina morta nell'incidente di venerdì sera nel Lodigiano.

Mercoledì 25 agosto a Frascarolo, rosario, quindi le esequie alle 11 del 26 agosto nella chiesa di San Rocco al Porto dove viveva col neomarito Danilo Siboni, ancora ricoverato in gravi condizioni a Pavia. La prognosi resta riservata.

Il dramma

Adriana è morta subito dopo l'impatto con un palo, dopo che i due centauri sono stati sbalzati dalla sella, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. I due si erano sposati un mese fa.