Giovedì l’ultimo saluto a Zarina. Si terranno il 23 luglio alle 9,30 nella chiesa di San Vittore i funerali della donna che sabato è morta, probabilmente a causa di un malore, andando a sbattere con la sua auto.

Giovedì l’ultimo saluto a Zarina

Zarina Zamora, 50 anni, insegnante di inglese, viveva nella frazione di Cerello col marito. L’intera frazione è sotto shock. Sabato lo schianto ha chiamato in via Manara molti residenti, increduli davanti ai paramedici che ce l’hanno messa tutta per rianimarla. Ma Zarina non ce l’ha fatta.

Frazione sotto shock

Ora è calato il silenzio a Cerello, dove non si accetta la perdita di quella che era una donna solare e ben inserita, amata da tutti. giovedì, dopo le esequie, la salma proseguirà per il tempio crematorio.

Torna alla home