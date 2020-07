Gravissimo incidente a Corbetta, 50enne muore finendo contro una casa

Cinquantenne finisce contro una casa

Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle 15.10 di oggi, sabato 18 luglio in via Luciano Manara a Battuello di Corbetta. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che una donna di 50 anni, Z.Z. residente a Corbetta, sia finita, per cause ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale, contro un ostacolo.

A Corbetta anche l’elisoccorso

Sul posto oltre ai volontari della Croce Bianca di Magenta anche l’elisoccorso con il personale medico e infermieristico dell’ospedale di Niguarda. Per effettuare i rilievi del sinistro gli agenti della Polizia locale che hanno chiuso via Manara al traffico

Morta all’ospedale di Magenta

Dopo i primi soccorso sul posto la 50enne, in gravi condizioni è stata trasportata all’ospedale di Magenta dove è morta alcuni minuti dopo essere arrivata in pronto soccorso

Malore mentre era alla guida

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che la donna abbia fatto tutto da sola a causa di un malore accusato mentre era alla guida prima di finire contro il muro di cinta della casa